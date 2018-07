Dilek Kolat (l.) im Disput mit Chefarzt Mike Lehsnau und Facharzt Erik Freimark, Gastgeberin Golze lauscht Foto: nd/Ulli Winkler

Zwei aufreibende Wochen liegen hinter Gesundheitsministerin Diana Golze (LINKE), als sie am Donnerstagvormittag vor dem Verwaltungsgebäude der Havelland Klink in Nauen aus dem Dienstwagen steigt. Doch den Stress wegen der Vorgänge um undurchsichtige Geschäfte einer Brandenburger Pharmafirma mit vermutlich gestohlenen Krebsmedikamenten lässt sie sich kaum anmerken. Nach der vielstündigen Anhörung zu dem Skandal, die sie am Vortag im Gesundheitsausschuss des Landtages absolvieren musste, wirkt sie vielleicht etwas abgespannt. Die Kritik an der Performance ihres Ministeriums und des ihm unterstellten Landesgesundheitsamtes war hart und hatte auch Fragen an der Amtsführung der Ministerin aufgeworfen. Es gibt Rücktrittsforderungen, die sie entschieden zurückgewiesen hat.

An diesem Morgen kann Diana Golze, wie es scheint, erstmals wieder ein wenig durchatmen, dem Geschäftsführer der Havelland Kliniken GmbH, Jörg Grigoleit, kann sie bei ...