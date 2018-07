Was soll das sein

Die Staatssekretärin für Justiz, Martina Gerlach, hat am Donnerstag 18 Vorsitzende Richter am Landgericht Berlin ernannt, darunter elf Freuen und sieben Männer. Gerlach erklärte: »Mit der Ernennung von 18 neuen Vorsitzenden Richterinnen und Richtern stärken wir das Landgericht.« Das Landgericht Berlin ist das größte Landgericht der Bundesrepublik. Insgesamt sind hier gegenwärtig 380 Richterinnen und Richter im Einsatz. Die rot-rot-grüne Koalition hatte in ihrer Koalitionsvereinbarung versprochen, die Effektivität der Justiz zu verbessern. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) wünschte den neu ernannten Richtern viel Erfolg. mkr