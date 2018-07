Dessau-Roßlau. In Deutschland wird immer noch zu viel Verpackungsabfall produziert. Wie das Umweltbundesamt (UBA) am Donnerstag in Dessau-Roßlau mitteilte, fielen im Jahr 2016 insgesamt 18,16 Millionen Tonnen Verpackungsabfall an. Dies sei ein Anstieg um 0,05 Prozent gegenüber 2015 und entspricht 220,5 Kilogramm Verpackungsabfall pro Kopf. In der EU lag der Pro-Kopf-Verbrauch 2015 bei 167,3 Kilogramm.

70 Prozent des Verpackungsabfalls wurden den Angaben zufolge dem Recycling zugeführt, der Rest großteils energetisch verwertet. UBA-Präsidentin Maria Krautzberger sagte: »Wir produzieren viel zu viel Verpackungsmüll - ein trauriger Spitzenplatz in Europa. Das ist schlecht für die Umwelt und für den Rohstoffverbrauch.« Um Ressourcen zu schonen, müsse das Recycling weiter gestärkt werden. Müll müsse vermieden und schon in der Produktionsphase auf unnötig materialintensive Verpackungen verzichtet werden; Mehrwegsysteme seien zu stärken. epd/nd Seiten 4 und 6