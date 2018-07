Eine Art Disco-Version des Partisanenliedes »Bella Ciao« (Textprobe: »Diese Blume ist die Blume des Partisanen / Der für uns’re Freiheit starb«) ist der Deutschen Presseagentur zufolge zum »offiziellen Sommerhit des Jahres« gekürt worden. Der »wummernde Ohrwurm« »bringe alles mit, was einen waschechten Sommerhit auszeichne. Er habe eine eingängige Melodie, verbreite Urlaubsstimmung und werde in Clubs rauf und runter gespielt«, so erläutern die kundigen Popexperten von der dpa. Liebe dpa! Wir haben noch Fragen: Wenn das Manifest der Kommunistischen Partei zum offiziellen Herbstbesteller werden sollte, wird es dann in deinen Redaktionsräumen rauf und runtergelesen? Und können wir zum Winter, wenn in der Glotze Hermann L. Gremliza zur Hauptsendezeit seine eingängigsten und waschechtesten Kolumnen verlesen wird, damit rechnen, dass deine Popexperten Schreibverbot bekommen? Das würde uns in Urlaubsstimmung versetzen. tbl