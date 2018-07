René Heilig über die hilflose UNO und globale Gefahren in Syrien

Die Türkei und Russland nähern sich weiter an. Das hat die vergangene Woche gezeigt

Die Weigerung der USA, Gülen auszuliefern, belastet das Verhältnis zur Türkei schwer. Hinzu kommen weitere Streitthemen, darunter die US-Militärhilfe für die syrischen Kurden. Nach der Entscheidung der Türkei, von Russland S-400-Luftabwehrraketen zu kaufen, gab es zudem Forderungen im US-Kongress, Ankara keine F35-Kampfflugzeuge zu verkaufen. Hinzu kommen Spannungen wegen der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Türkei und dem Iran, die Ankara trotz der Strafmaßnahmen aufrecht erhalten will. Damit droht ein weiterer Konflikt mit dem NATO-Partner USA. AFP/nd

Allerdings hatte Staatschef Recep Tayyip Erdogan den Vorwurf, Brunson sei eine »Geisel«, selbst genährt. Im vergangenen Jahr stellte er eine Freilassung Brunsons in Aussicht, sollten die USA Gülen ausliefern. Erdogan betrachtet den islamischen Prediger als seinen Erzfeind und macht ihn für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich.

Brunson betrieb mit seiner Ehefrau über zwei Jahrzehnte hinweg eine kleine Kirche in Izmir. Er wurde im Oktober 2016 festgenommen. Trump hatte die türkische Regierung bereits in der vergangenen Woche beschuldigt, Brunson als »Geisel« zu halten.

Die Trump-Regierung hat den Einsatz für die Rechte von Christen in aller Welt zu einer Priorität ihrer Außenpolitik gemacht. Trump genießt breite Unterstützung bei christlich-konservativen Wählern.

US-Vizepräsident Mike Pence machte deutlich, dass seiner Regierung die Aufhebung des Hausarrests nicht reichen würde, sondern sie auch das Ende der Ausreisesperre verlangt. Die Türkei müsse Brunson »nach Hause nach Amerika schicken«, sagte er in Washington bei einer internationalen Konferenz des US-Außenministeriums zur Religionsfreiheit. Pence betonte auch, dass es »keine glaubwürdigen Beweise« gegen den Pastor gebe.

Die türkischen Behörden beschuldigen den protestantischen Pastor, für die Bewegung des in den USA lebenden islamischen Predigers Fethullah Gülen sowie die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) gearbeitet zu haben. Er weist alle Vorwürfe zurück. Ein Gericht im westtürkischen Izmir hatte zusätzlich zum Hausarrest eine Ausreisesperre gegen Brunson verhängt. Sein Prozess soll am 12. Oktober fortgesetzt werden, ihm droht eine Haftstrafe von bis zu 35 Jahren.

US-Außenminister Mike Pompeo kritisierte dies bereits am Mittwoch als »nicht ausreichend«. Trump legte nun nach. Er prangerte an, dass der Pastor »stark leidet«. Auch pries er Brunson als »großartigen Christen« und »wunderbaren Menschen«.

Das schwer angespannte Verhältnis zwischen Washington und Ankara könnte sich also durch den Fall des US-Geistlichen Andrew Brunson, dem eine jahrzehntelange Haftstrafe droht, dramatisch verschlechtern. Der 50-Jährige war zwar am Mittwoch nach fast zwei Jahren Untersuchungshaft überraschend aus einem türkischen Gefängnis entlassen worden, wurde aber unter Hausarrest gestellt.

Washington. US-Präsident Donald Trump hat der Türkei mit »umfassenden Sanktionen« wegen des Falls eines dort unter Terror- und Spionageverdachts stehenden Pastors gedroht. »Dieser unschuldige Mann des Glaubens muss unverzüglich freigelassen werden«, forderte Trump am Donnerstag über den Kurzbotschaftendienst Twitter. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu wies die Drohung scharf zurück: Die Türkei lasse sich von niemandem etwas »diktieren«.

