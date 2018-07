Jüdische Passagiere des Schiffs »Exodus«, das die britische Mandatsmacht 1947 nicht in Palästina anlanden ließ, sondern nach Deutschland zurückschickte. Dort wurden die Shoah-Überlebenden in ein Lager gebracht, in dem sie teils auch auf ihre einstigen Verfolger stießen. Foto: dpa/Everett Collection

Die Weltliteratur des 20. Jahrhunderts ist reich an Flüchtlingsgeschichten - kein Wunder, waren doch in jenem Saeculum Millionen Menschen auf der Flucht. Vor Pogromen und Krieg, vor politischer, rassistischer und ethnischer Verfolgung. Es waren und sind immer wieder die gleichen Erfahrungen: Kampf um Einreise- oder Ausreisepapiere, Aufenthalts- oder Bleiberechtgenehmigungen, im günstigsten Fall Anerkennung von Asyl. Es geht in diesen Geschichten um sture, herzlose Beamten, die kein Mitleid mit den Fremden, Vertriebenen, Verfolgten zeigen. Aber auch um barmherzige Helfer und Retter. Es geht um existenzielle Not und das nackte Überleben, um Suizid in einsamen, schäbigen Hotelzimmern oder abgelegenen Waldstücken. Es geht um mit Menschen hoffnungslos überfüllte Schiffe, die auf hoher See oder kurz vor trügerisch Zuflucht verheißender Küste sinken, Mann und Maus mit in die Untiefen reißend.

Ob der jüngsten irrwitzigen, verlogenen Debat...