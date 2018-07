Auf dem Mars ist offenbar flüssiges Wasser in großen Mengen entdeckt worden. Unter dem Eis am Südpol des roten Planeten habe ein Team unter Leitung italienischer Forscher einen etwa 20 Kilometer breiter See gefunden, berichtet das Fachblatt »Science«. Die Wissenschaftler entdeckten den See in 1,5 Kilometern Tiefe unter der eisigen Oberfläche mit Hilfe von Radargeräten der 2003 gestarteten Sonde »Mars Express« der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Das Radargerät einer 2005 gestarteten Sonde habe in der Region allerdings kein Wasser gefunden, gibt US-Forscher David Stillman zu bedenken. AFP/nd Foto: dpa/USGS, ASU, ESA, INA