Kampala. In Uganda kann Präsident Yoweri Museveni eine sechste Amtszeit anstreben. Das Verfassungsgericht bestätigte am Freitag laut der Zeitung »Daily Monitor« eine Verfassungsänderung, mit der die Altersgrenze von 75 Jahren für Präsidentschaftskandidaten abgeschafft wurde. Museveni ist nach eigenen Angaben 73. Er regiert das ostafrikanische Land seit 1986. Wegen der Altersgrenze hätte Museveni bei der Wahl 2021 nicht mehr antreten können. Das Parlament hatte sie im Dezember aufgehoben. Oppositionsabgeordnete hatten das Gericht angerufen, das die Rechtmäßigkeit der Verfassungsänderung mit 4:1 Stimmen bestätigte. Die Opposition wirft Museveni vor, sein Alter gefälscht zu haben. Demnach sei er fünf Jahre älter und hätte schon bei den Wahlen 2016 nicht mehr antreten dürfen. epd/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Richter lehnte Vorwurf der Verhetzung und der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung ab / Scharfe Kritik von Antifaschisten

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!