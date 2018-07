Valetta. In Valetta wird am Montag der Prozess gegen den Kapitän des Dresdner Rettungsschiffs »Lifeline«, Claus-Peter Reisch, fortgesetzt. Der 57-jährige Bayer wird dazu am Sonntag nach Malta fliegen, so der Sprecher der Dresdner Hilfsorganisation »Mission Lifeline«, Axel Steier. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr. Die »Lifeline« wurde von den Behörden beschlagnahmt. Steier sagte, die Anklageschrift werfe ihm eine fehlerhafte Registrierung des Schiffes vor. Die »Lifeline« hatte Anfang Juli erst nach Tagen die Erlaubnis zum Einlaufen in einen maltesischen Hafen erhalten. Zuvor hatten sich acht EU-Staaten zur Aufnahme der 234 geretteten Flüchtlinge an Bord bereiterklärt. epd/nd