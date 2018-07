Jerusalem. Als Reaktion auf eine tödliche Messerattacke im Westjordanland hat Israel den Ausbau einer jüdischen Siedlung angekündigt. »Die beste Antwort auf Terrorismus ist die Erweiterung von Siedlungen«, erklärte der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman am Freitag bei Twitter. Er kündigte zugleich den Bau von 400 neuen Häusern in der Siedlung Adam im von Israel besetzten Westjordanland an. Ein Israeli aus der Siedlung in der Nähe von Ramallah war von einem Palästinenser attackiert worden und an den Verletzungen gestorben. Nach Angaben der israelischen Armee drang der Palästinenser am Donnerstagabend in die Siedlung Adam ein und stach auf drei Zivilisten ein. Bei dem Angreifer handelte es sich nach Armeeangaben um einen 17-Jährigen aus dem palästinensischen Dorf Kobar bei Ramallah. Er sei von einem Zivilisten erschossen worden, der den Angriff beobachtet habe. AFP/nd