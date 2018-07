Frankfurt am Main. Die Zahl der gefälschten Banknoten ist in Deutschland zurückgegangen. Im ersten Halbjahr registrierte die Bundesbank 31 000 Blüten im Wert von 1,8 Millionen Euro - 6,2 Prozent weniger als im zweiten Halbjahr 2017. Die Anzahl der 50-Euro-Fälschungen sei aber unverändert - die Banknote wird am häufigsten gefälscht. Im Euroraum wurden in der ersten Jahreshälfte 301 000 gefälschte Banknoten aus dem Verkehr gezogen, wie die Europäische Zentralbank mitteilte, neun Prozent weniger als im vorangegangenen Halbjahr. Derzeit sind über 21 Milliarden Euro-Noten im Wert von 1,1 Billionen Euro im Umlauf. AFP/nd