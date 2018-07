Was soll das sein

Die Bedrohung von Außen, so muss an dieser Stelle festgestellt werden, ist nicht mehr zu leugnen. Sie kam einer Welle gleich über unser Land. Erst schien sie noch weit weg zu sein, dann kam sie immer näher, um schließlich ins Land einzudringen. Die Bedrohung nistete sich in jeden Winkel unserer Häuser ein, selbst vor den intimsten Bereichen machte sie nicht halt.

Schon lange hatten besorgte Bürger vor ihr gewarnt. Sie hatten Petitionen verfasst, Protestbriefe an Politiker geschrieben. In Leserbriefen an Zeitungen taten sie ihre Sorge kund, doch es half alles nichts. Die Politik ignorierte die Bedrohung, und auch die Medien stellten sich taub, taten die Warnungen als Geschrei von überhitzten Wutbürgern ab oder spielten sie - wie manche vermuten - im Auftrag der Regierung herunter.

Die Welle schwappte schließlich in ein Land, das nicht mehr bereit war, sich zu verteidigen, breitete sich aus, erfasste alle und alles. Wir können jetzt nur noch hilflos zusehen, wie sie uns vernichten wird. Keine Linderung unserer Pein ist in Sicht. Die Medien haben aber endlich den Ernst der Lage begriffen. Vor wenigen Tagen titelte eine Berliner Boulevardzeitung: »Die Hitzewelle kommt, um zu bleiben«. jam Foto: Reuters/Stringer