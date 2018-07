Regisseurin Banks wird den Film mitproduzieren, war am Drehbuch beteiligt und spielt ebenfalls eine Rolle vor der Kamera. dpa/nd

Die Krimiserie um drei Detektivinnen und ihren mysteriösen Chef wurde von 1976 bis 1981 im US-Fernsehen ausgestrahlt. In zwei Kinofilmen spielten Cameron Diaz, Drew Barrymore und Lucy Liu die Hauptrollen.

Kristen Stewart, Naomi Scott und Ella Balinska sind die neuen »Drei Engel für Charlie«. Filmstudio Sony gab ein Remake der Kino-Version der gleichnamigen Fernsehserie bekannt. »Für mich steht «Drei Engel für Charlie» seit den 70er Jahren für das Abfeiern starker Frauen«, teilte Regisseurin Elizabeth Banks mit. Der Film soll Ende September 2019 in die Kinos kommen.

