Lübbenau. Ein 26-jähriger Mann ist in einem gesperrten Tagebau-See bei Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) mit einem Schlauchboot gekentert und vermutlich ertrunken. Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, sei der Mann aus Afghanistan, der in Lübbenau lebte, Nichtschwimmer. Zeugen hätten beobachtet, wie er am Donnerstag im Lichtenauer See mit einem Schlauchboot untergegangen war. Eine Zeugin sei ins Wasser gesprungen und habe vergeblich versucht, den Mann zu retten. Taucher suchten noch am Donnerstag erfolglos nach ihm, ihr Einsatz wurde am Freitag fortgesetzt. Der See sei an einigen Stellen zwischen 30 und 40 Metern tief und es bestehe Rutschungsgefahr, sagte der Sprecher. dpa/nd