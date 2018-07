Mönchengladbach. »Deutschlands schönstes Schlagloch« ist für die Nachwelt konserviert worden. Am Freitag wurde der bundesweit bekannte Straßenkrater in Mönchengladbach mit durchsichtigem Kunstharz aufgefüllt. So soll das Schlagloch für seine Fans dauerhaft zu sehen sein und gleichzeitig für Autofahrer und Fußgänger keine Gefahr mehr darstellen. Die Füllung übernahm die Künstlerin Maren Dörwaldt. Sie hatte das Loch zunächst in einer Geheimaktion neu gestaltet und verwandelte den Schandfleck in einer Parkbucht in einen idyllischen Mini-Goldfischteich mit schillernden Farben. Allerdings war fraglich, wie es mit dem Kunstwerk weitergehen kann. Die Mönchengladbacher Straßenbetriebe betonten, dass sie die Verkehrssicherheit gewährleisten müssen. Schließlich fand man die Lösung mit dem Kunstharz. dpa/nd