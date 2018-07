Die fünf Ostklubs werden auch in dieser Saison für große Aufmerksamkeit sorgen, sportlich werden aber wohl andere der Maßstab sein

Rostock. Die Hansestadt Rostock hat sich offiziell um die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2025 beworben. »Der Zuschlag wäre ein Meilenstein für Rostocks Stadtentwicklung. Wir wollen beweisen, dass eine grüne Innenverdichtung machbar ist«, sagte der Oberbürgermeister der größten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns, Roland Methling (parteilos). Rund um das Ufer der Warnow sollen »ab 2025 lebendige Stadtlandschaften sprießen, die Kultur, Erholung, Wohnen und Freizeit miteinander verbinden«, betonte er. Den Stadtverantwortlichen geht es vor allem um die finanzielle Förderung von Infrastrukturprojekten, die mit einem Zuschlag einhergehen würden. Die Errichtung des Archäologischen Landesmuseums etwa und die dafür nötige Freiflächenentwicklung des Stadthafens wären ohne Buga kaum finanzierbar, sagte Buga-Koordinator Matthias Horn. Die nächsten Bugas sind in Heilbronn (2019), Erfurt (2021) und Mannheim (2023). dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Richter lehnte Vorwurf der Verhetzung und der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung ab / Scharfe Kritik von Antifaschisten

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!