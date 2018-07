Burg. Mehr als ein Dutzend Häftlinge des Gefängnisses in Burg (Sachsen-Anhalt) haben bisher ein neues Beratungsangebot der Arbeitsagentur genutzt. Seit März wurden 15 Gefangene, die kurz vor der Entlassung stehen, direkt in den Räumen der Justizvollzugsanstalt (JVA) beraten, teilte die Landesarbeitsagentur mit. Bei den Gesprächen ging es den Angaben zufolge vor allem um Leistungen zum Lebensunterhalt. Die schnelle Vermittlung in einen neuen Job habe bei den Häftlingen meist weniger im Vordergrund gestanden. Bislang waren solche Beratungsgespräche nur in den Räumen der Agentur möglich. Vor rund einem Jahr schlossen die Arbeitsagentur und die größte JVA des Landes in Burg eine Kooperation, um das Angebot auszuweiten. Ziel ist es, Häftlinge besser auf das »Leben danach« vorzubereiten. dpa/nd