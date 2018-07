Pirna. In Sachsens Wäldern hat es in diesem Jahr schon öfter gebrannt als im gesamten Vorjahr. Nach Angaben des Staatsbetriebs Sachsenforst weist die Statistik bis 24. Juli 58 Brände mit einem geschätzten Sachschaden von rund 10 000 Euro aus. Dabei wurden insgesamt 3,26 Hektar Wald vernichtet, meist aus Fahrlässigkeit oder wegen Brandstiftung. Für 2017 stehen 40 Fälle zu Buche. Den Bäumen droht auch von anderer Seite in Folge der anhaltenden Hitze und Trockenheit Gefahr. Sie setzen vor allem den Jungbäumen zu und behindern den Holzwuchs. dpa/nd