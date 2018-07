Die Wahlkommission veröffentlichte die Resultate ungewöhnlich spät. Dies führte zu neuen Manipulationsvorwürfen. Die PML-N und die PPP sowie kleinere Parteien hatten bereits in der Wahlnacht grobe Unregelmäßigkeiten beklagt und wollten die Wahlergebnisse zunächst nicht anerkennen. dpa/nd

Islamabad. Ex-Kricket-Star Imran Khan ist nach Auszählung fast aller Stimmen der Sieger der Parlamentswahl in Pakistan. Demnach gewann Khans Bewegung für Gerechtigkeit (PTI) 115 der 272 zur Wahl stehenden Wahlkreise, wie die Wahlkommission am Freitag nach der Auszählung von 96 Prozent der Stimmen mitteilte. Abgeschlagen folgt die bisherige Regierungspartei Pakistanische Muslim-Liga (PML-N), die 62 Wahlkreise gewann. Die Pakistanische Volkspartei (PPP) landete mit 43 gewonnenen Wahlkreisen auf dem dritten Platz.

