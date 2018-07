Madrid. Die spanische Minderheitsregierung unter dem sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez hat knapp zwei Monate nach ihrer Bildung eine erste schwere Niederlage im Parlament erlitten. Die Zielvorgabe der neuen Regierung für das Haushaltsdefizit wurde am Freitag zurückgewiesen: 172 Abgeordnete stimmten dagegen und nur 88 dafür. Sánchez hatte die Defizitvorgabe von 2,2 Prozent unter der Vorgängerregierung auf 2,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts anheben wollen, um mehr Spielraum für staatliche Ausgaben zu haben. AFP/nd

