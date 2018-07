Washington. Nach dem Gipfel seines Präsidenten Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin zieht auch US-Verteidigungsminister Jim Mattis ein Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Schoigu in Betracht. In der Sache sei aber noch »keine Entscheidung« gefallen, sagte Mattis am Freitag in Washington. Er sei für die »Wiedereröffnung der Kommunikation« zwischen den beiden Ländern.

»Es ist überaus wichtig, dass wir mit denjenigen Ländern sprechen, mit denen wir die größten Differenzen haben«, sagte Mattis. Am Dienstag hatte Mattis gesagt, es werde keine Zusammenarbeit mit dem russischen Militär in Syrien geben - zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Die Entscheidung liege bei Präsident Trump und Außenminister Mike Pompeo. Damit reagierte Mattis auf russische Angaben, Putin habe mit Trump eine Zusammenarbeit in Syrien vereinbart, um die Rückkehr syrischer Flüchtlinge zu ermöglichen. AFP/nd