Herr Hasse, schön, dass Sie sich für uns Zeit nehmen. Ich bin allerdings etwas überrascht, dass Sie die haben …

Warum sind Sie überrascht?

Müssten Sie nicht gerade Hunderttausende Thüringer dafür abmahnen, dass sie WhatsApp nutzen?

Na ja. Im Grunde schon, denn es ist tatsächlich so: Wer WhatsApp nutzt, gibt der App Zugriff auf sein komplettes Telefonbuch. Das darf man aber nur tun, wenn man die Einverständniserklärung von jedem hat, der in diesem Telefonbuch gespeichert ist. Freilich hat praktisch niemand diese Einverständniserklärungen aller Verzeichneten je eingeholt. Also ist die Nutzung wirklich rechtswidrig. Aber um solche Verstöße festzustellen, müsste ich ja jede Bürgerin und jeden Bürger auf der Straße anhalten und die Handys kontrollieren.

Das ist doch aber eine dramatische Aussage: Da wird hunderttausendfach Recht gebrochen und Sie tolerieren das. Das entspricht gar nicht Ihrem Ruf.

Die Leute fahren a...