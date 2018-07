Vorlesestunde für Kinder im Lager Pikpa auf Lesbos im August 2016. Trotz guten Rufes soll es nun geschlossen werden. Foto: AFP/Louisa Gouliamaki

Wie ist die Situation der Geflüchteten derzeit auf Lesbos?

Sie ist äußerst dramatisch. Vor allem in dem Lager von Moria herrschen fürchterliche Zustände, in denen die Flüchtlinge nur weiter traumatisiert werden. Es wird nicht das geringste an lebensnotwendiger Betreuung bereitgestellt. Viele Flüchtlinge haben hier auch nochmals die Flucht angetreten - aus dem Lager in Moria in ein anderes Lager namens Pikpa, um dort Schutz und Unterkunft zu suchen.

Was zeichnet das Lager Pikpa aus im Gegensatz zu Moria?

Vieles wird in Pikpa von den Flüchtlingen selbst organisiert. Es ermöglicht die Selbstbefähigung bei der Organisation des Alltags der Menschen, um sie aus diesem traumatischen und auch perspektivlosen Zuständen herauszuholen. Unterstützt werden sie dabei von verschiedenen Freiwilligen und Flüchtlingsorganisationen, genau so aber auch von der lokalen Bevölkerung. Es gibt zum Beispiel eine sogenannte Waldschule, wo sowohl K...