Jerewan. In Armenien ist der frühere Staatschef Robert Koscharjan wegen Wahlmanipulation festgenommen worden. Wie sein Anwalt Aram Orbeljan vor Journalisten sagte, gab ein Gericht in der Hauptstadt Jerewan am Freitagabend der Forderung der Ermittler statt, Koscharjan wegen Verstoßes gegen die verfassungsmäßige Ordnung zu inhaftieren. Der Politiker habe die Präsidentschaftswahl 2008 illegal zugunsten seines Verbündeten, des späteren Wahlsiegers Serge Sarkissjan, manipuliert, begründeten die Ermittler ihren Antrag. Koscharjan hatte Armenien von 1998 bis 2008 regiert. AFP/nd