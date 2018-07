Ein Teilnehmer hält ein Schild mit der Aufschrift "CSD statt AfD!" auf der Parade zum Christopher Street Day (CSD). Der traditionelle Umzug der Homosexuellen findet 2018 zum 40. Mal in Berlin statt. Bundesweit gibt es in rund 40 Städten CSD-Paraden und Straßenfeste. Foto: dpa/Gregor Fischer

Von politischen Forderungen ist der CSD bis heute begleitet. Und das völlig zu Recht. Schließlich sind trotz vieler erkämpfter Rechte Homophobie und Ungleichbehandlung weiterhin in der Gesellschaft verankert.

Dennoch flogen auf dem 40. CSD in Berlin keine Steine wie vor der New Yorker Bar »Stonewall Inn« im Jahr 1979 und niemand vermummte sich wie auf dem ersten Berliner CSD 1989. Selbstbewusst mit viel Glitzer und Glamour gingen mehrere hunderttausend Menschen für die Rechte von Lesben, Schwulen und Transgendern auf die Straße. Seit den Anfängen der Schwulen- und Lesbenbewegung hat sich viel getan. Der Paragraf 175, der Sex zwischen Männern verbot, wurde abgeschafft. Homosexuelle Opfer des Nationalsozialismus können eine Entschädigung beantragen. Berlin hatte mit Klaus Wowereit einen offen schwulen Oberbürgermeister. Weniger Chancen haben bis heute lesbische Politikerinnen. Mehr Sichtbarkeit von Lesben ist daher eine Forderung der Veranstaltenden des diesjährigen CSD. Eine andere Forderung: die strafrechtliche Verfolgung geschlechtsverändernder, medizinisch nicht notwendige Operationen an intergeschlechtlichen Menschen, insbesondere minderjährigen. Auch ohne Steinwürfe zeigt sich der CSD kämpferisch. Das Ende der Regenbogenfahnenstange ist also noch nicht erreicht.