Berlin. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan soll voraussichtlich Ende September zu einem Staatsbesuch nach Deutschland kommen. Dies berichtete die »Bild«-Zeitung am Samstag unter Berufung auf Regierungskreise in Ankara und Berlin. Ein Regierungssprecher in Berlin wollte die Pläne nicht bestätigen. Termine von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) würden grundsätzlich erst in der jeweiligen Vorwoche bekanntgegeben, so der Sprecher. Ein Regierungsvertreter in Ankara sagte, ein offizieller Besuch in Deutschland sei wahrscheinlich, machte aber keine Angaben zum Zeitpunkt.

Erdogan war in seinem Amt als Ministerpräsident schon mehrfach zu Staatsbesuchen in Berlin, zuletzt 2014, also vor dem gescheiterten Putschversuch und der Einführung des Präsidialsystems. Der frühere Grünen-Chef Cem Özdemir sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Wochenende, Erdogan sei »kein normaler Präsident in einer Demokratie« und solle deshalb auch nicht so empfangen werden. AFP/nd