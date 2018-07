Potsdam. In Hotels und Pensionen in Brandenburg sind 2017 weniger Diebstahlsfälle erfasst worden als im Vorjahr. Waren es 2016 noch 367 Delikte, so sank ihre Zahl im letzten Jahr auf 311, geht aus einer Mitteilung des Polizeipräsidium in Potsdam hervor. Die Schadenssumme sank demnach von knapp 780 000 Euro (2016) auf fast 725 000 Euro. Im Jahr 2015 lag die Zahl der erfassten Delikte mit 340 höher als 2017, doch war die Schadenssumme mit rund 625 000 Euro deutlich geringer. Häufig gestohlen würden Bargeld, Fahrräder, Ausweise, Zahlungskarten und Handys, so die Polizei. Vergleichsweise oft griffen die Diebe, in der Mehrzahl Männer, im Raum Potsdam zu, gefolgt vom Raum Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz), Schönefeld (Dahme-Spreewald), Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) und Teltow (Potsdam-Mittelmark).

Die Verbraucherzentrale des Landes rät Reisenden, bei einem Diebstahl Anzeige zu erstatten und sofort die Reiseleitung und den Hotelier zu informieren. dpa/nd