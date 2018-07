Mainz. 863 585 Erinnerungsfotos für zu schnelles Fahren: So oft haben die in den vergangenen fünf Jahren neu an rheinland-pfälzischen Autobahnen aufgestellten festen Blitzer ausgelöst. Dies geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine CDU-Anfrage hervor. Allein 283 093 Mal hat der stationäre Blitzer auf der A3 bei Neustadt/Wied in Fahrtrichtung Köln ausgelöst. dpa/nd