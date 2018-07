Die Kirche in Paaren an der Wublitz ist Brandenburgs »Dorfkirche des Monats«. Das Gotteshaus des heute zur Stadt Potsdam gehörenden Ortes wurde in seiner heutigen Form 1770 erbaut, wie der Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg mitteilte. Die Gemeinde will aus dem schlichten Gebäude eine »Multifunktionskirche« machen, in der neben Gottesdiensten und Gemeindefesten auch Bürgerversammlungen und Vereinsveranstaltungen stattfinden können.

Dazu soll das alte Gestühl an die Wand versetzt und mit sogenannter flexibler Bestuhlung ergänzt werden, hieß es. Auch die liturgischen Ausstattungsstücke wie Altar, Kanzel und Taufstein sollen durch bewegliche Elemente ersetzt werden. Die historische Ausstattung ist seit den 60er Jahren nicht mehr vorhanden. dpa/nd