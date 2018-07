Gotha. Unter dem Motto »Baustelle Geschichte« ist am Samstag im Gothaer Schloss Friedenstein eine Übergangsausstellung des Historischen Museums eröffnet worden. Sie soll die Zeit der Sanierung des Schloss-Ensembles überbrücken. In der Interimsschau zeigt das Museum eine Auswahl seiner Schätze. dpa/nd

In einigen Orten wie Kitzingen (Bayern) gibt es immer wieder Wärmerekorde - warum?

Wer soll die Partei in die Landtagswahl 2019 führen?

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!