Der 66-Jährige wird im Film »Episode IX« wieder Luke Skywalker darstellen, Regisseur J. J. Abrams will außerdem bisher unveröffentlichtes Drehmaterial von Fisher in ihrer Rolle der Prinzessin Leia verwenden. Fisher war im Dezember 2016 im Alter von 60 Jahren gestorben. dpa/nd

Schauspieler Mark Hamill (66) hat zwiespältige Gefühle, weil er seinen letzten »Star Wars«-Film ohne Ko-Star Carrie Fisher drehen muss. »Es ist bittersüß, mein letztes Kapitel ohne sie aufschlagen zu müssen - sie ist einfach unersetzlich«, schrieb Hamill auf Twitter. »Ich finde Trost in der Tatsache, dass sie nicht ersetzt werden wird.« Zu zwei Fotos von Fisher setzte er den Hashtag CarrieOnForever.

