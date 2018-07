Nach den opulenten Bilder-Stürmen der beiden ersten Opern-Neuinszenierungen gab es bei den Salzburger Festspielen am Sonntagabend szenisch schmale Kost. Der holländische Regisseur Johan Simons hatte Heinrich von Kleists Drama »Penthesilea« zum minimalistischen Zweipersonenstück eingedampft. Jens Harzer als Achilles und Sandra Hüller als Penthesilea agierten in einem leeren schwarzen Bühnenkasten. Für ihren zweistündigen, schauspielerischen Kraftakt wurden sie vom Premierenpublikum im Salzburger Landestheater stürmisch gefeiert. dpa/nd

