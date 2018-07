Österreich: Am Mittwoch startet Prozess gegen 17 Mitglieder der Identitären Bewegung

Richter lehnte Vorwurf der Verhetzung und der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung ab / Scharfe Kritik von Antifaschisten

Stimmen im Netz sprechen von einem besonderen Eifer der Regierungsparteien im Kampf gegen den Feminismus. nd Kommentar Seite 4

Die Liste der Frauenprojekte, denen seit dem Amtsantritt von ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz und FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache die Förderungen gekürzt oder ganz gestrichen wurden, wird laut der österreichischen Tageszeitung »Standard.at« immer länger. So sind nicht nur feministische Zeitungen wie »An.schläge« und »Frauenhetz«, sondern auch Frauenhäuser, Einrichtungen gegen Gewalt an Frauen und der österreichische Frauenverband betroffen.

Das österreichische, feministische Monatsmagazin »An.schläge« steht vor dem Aus. Wie die Verantwortlichen der Zeitschrift auf Twitter mitteilten, wird das Magazin, das in diesem Jahr sein 35-jähriges Jubiläum feiert, in Zukunft nicht mehr durch das Frauenministerium der Republik Österreich gefördert werden. Die Redaktion bat dringend um neue Abonnent*innen, ansonsten sei die Zukunft nicht gesichert.

