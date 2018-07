Der Sänger der Toten Hosen, Campino, will nach seinem Hörsturz achtsamer mit sich umgehen. »Ich habe es als Warnhinweis gelesen, dass ich aufpassen soll«, sagte er dem Bremer »Weser-Kurier«. »Ich bin in den letzten Monaten einen harten Reifen gefahren. Der Aufstieg von Fortuna Düsseldorf, die Champions-League-Reisen mit Liverpool - das war alles in Kombination mit den Bandaktivitäten ein bisschen viel.« Es sei zwar »nett und schön«, Pläne zu schmieden, »aber wenn das Leben oder das Schicksal die Situation anders gestalten, dann kannst du die in die Tonne werfen«. Das habe auch sein Hörsturz gezeigt. Trotzdem wolle er bei der Musik nicht kürzertreten. »Ich gucke jetzt einfach, was passiert, und freue mich über jeden Abend, den ich Vollgas geben kann. Ich bin sicher nicht bereit, halbe Pulle zu fahren, nur damit ich irgendwie ankomme.« Die Toten Hosen holen ihre wegen des Hörsturzes von Campino abgesagten Konzerte nach. dpa/nd