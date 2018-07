Was soll das sein

Das LVR-Landesmuseum Bonn hat einen neuen Grabfund aus der Römerzeit vorgestellt. Der 1700 Jahre alte Sarkophag mit den Gebeinen einer Frau sowie zahlreichen Grabbeigaben wurde im vergangenen Jahr im Zuge von Kanalarbeiten in Zülpich entdeckt. Es handelt sich um den ersten römerzeitlichen Sarkophag-Fund außerhalb Kölns seit mehr als zehn Jahren.

Der 2,30 mal 1,10 Meter große Sarkophag barg neben dem gut erhaltenen Skelett einer Frau zahlreiche Gebrauchsgegenstände, Schmuck und Kosmetika.

Der mehrere Tonnen schwere Steinsarg war im September vergangenen Jahres freigelegt und ans LVR-Landesmuseum Bonn übergeben worden. Die Denkmalschützer hatten am Fundort mit Überbleibseln aus der Römerzeit gerechnet, da die Kanaltrasse unmittelbar an den Rändern eines als Bodendenkmal eingetragenen römischen Landgutes verlaufen sollte. Zülpich liegt an einer früheren römischen Hauptverkehrsachse, die Köln mit Trier verband. epd/nd