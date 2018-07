Von Stammtischpöbeleien zu Regierungsparteien: Im schwarz-blauen Österreich ist zu sehen, wie Rechte in der Regierung konkret wirken. Erst einmal werden kritische Medien angegriffen - dann werden vom österreichischen Familienministerium die staatlichen Fördermittel für feministische Projekte gekürzt: Mit der Begründung von Seiten des Ministeriums, dass der neue zu fördernde Themenschwerpunkt nun Gewalt gegen Frauen sei. Rechte in FPÖ und ÖVP instrumentalisieren vermeintlich feministische Forderungen für ihre politischen Zwecke: Sogenannter Gewaltschutz ist nur Thema, wenn Gewalt von angeblichen Migranten ausgeht, denen auch gleich »Werteschulungen« verpasst werden sollen.

