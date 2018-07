Was soll das sein

Düsseldorf. Für eine Verlängerung der Pfingstferien in Nordrhein-Westfalen will sich Landesschulministerin Yvonne Gebauer (FDP) einsetzen. »Die Zustimmung dazu ist groß und ich unterstütze das ausdrücklich«, sagte Gebauer der »Rheinischen Post«. Sie werde das Thema Ferienregelung in der Kultusministerkonferenz ohnehin ansprechen, denn es gebe viele Fragen, die grundsätzlich einmal zwischen den Ländern besprochen werden müssten. »Warum haben Bayern und Baden-Württemberg immer zum letztmöglichen Zeitpunkt Sommerferien?«, fragte die Schulministerin. Hier müsse es zu neuen Regelungen kommen. Diese durchzusetzen, sei aber »ein dickes Brett«, die anderen Bundesländer hätten auch ihre Interessen. Kurzfristig sei eine Änderung ohnehin kaum möglich. »Die Ferienpläne stehen bis 2023/2024 fest«, sagte Gebauer. dpa/nd