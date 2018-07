Was soll das sein

Stuttgart. Der Autozulieferer Bosch will interne Unterlagen zum Diesel-Abgasskandal bei VW nicht herausgeben. Man habe Beschwerde gegen das Urteil des Landgerichts Stuttgart von Mitte Juli eingelegt, teilte ein Sprecher am Montag mit. Das Gericht hatte entschieden, dass Bosch die Unterlagen, darunter E-Mails zwischen Bosch-Beschäftigten und VW-Mitarbeitern, herausgeben muss. Dagegen geht Bosch nun vor. In dem Verfahren, um das es geht, war der Zulieferer eigentlich nicht selbst beteiligt. Die Klagen von VW-Anlegern richten sich gegen die VW-Dachgesellschaft Porsche SE. Sie sollen die Finanzmärkte zu spät über das im September 2015 bekanntgewordene Dieseldrama informiert zu haben. Mit den Bosch-Unterlagen wollen sie ihre Darstellung untermauern. dpa/nd