Diren Yapar freut sich auf seine neue Aufgabe als Lehrer. Foto: nd/Ulli Winkler

»Vor einer Klasse zu stehen und 25 Schüler zu bespaßen, das ist total mein Ding«, sagt Diren Yapar mit einem breiten Grinsen. Wer schüchtern ist, sei nicht für den Lehrerberuf gemacht. »Pädagoge war schon immer mein absoluter Traumjob«.

Man muss nur ein paar Worte mit ihm gewechselt haben, schon merkt man: Der 26-Jährige hat ordentlich Selbstbewusstsein, und Lehrer zu werden, das ist seine Berufung.

Yapar studiert aktuell Deutsch und Politikwissenschaften im letzten Mastersemester an der Universität Potsdam. Im September will er seine Abschlussarbeit fertig haben. Im neuen Schuljahr mit Start am 20. August wird der gebürtige Berliner wie viele andere Lehramtsstudierende erstmals eigenverantwortlich in einer Schulklasse unterrichten. Vor den Sommerferien hatte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) unter dem Motto »Unterrichten statt Kellnern« speziell unter Masterstudierenden dafür geworben, studienbegleitend zu unterrichten...