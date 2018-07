Potsdam. Das Land Brandenburg will Privathaushalte bei der Erzeugung und Nutzung von Solarstrom unterstützen. Dazu hat Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) am Montag das »1000-Speicher-Programm« gestartet, teilte das Ministerium am Montag in Potsdam mit. Mit dem Programm könnten Haushalte bei der Anschaffung von Batteriespeichern für selbst erzeugten Strom mit bis zu 7000 Euro gefördert werden, hieß es. Durch die Kombination einer Photovoltaik-Anlage auf dem eigenen Hausdach mit einem Batteriespeicher könne der Eigenverbrauch der selbst erzeugten Energie deutlich erhöht werden. Dies sei eine Entlastung für die Bürger, für die die Energiewende bisher vor allem mit hohen Stromkosten verbunden sei, so Gerber. Zugleich wachse damit die Unabhängigkeit vom örtlichen Stromversorger. Die Stromeinspeisung ins Netz sinke und führe dort ebenfalls zu Entlastungen. Die Netze müssten dringend ausgebaut werden, betonte Gerber weiter. Sonst komme es bei der Einspeisung des Stroms aus erneuerbaren Energien immer wieder zu Problemen. Der schleppende Netzausbau bremse die Energiewende. epd/nd