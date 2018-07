Mit den Festspielen im Schlossgarten Neustrelitz endete auch die Spielzeit. Zu den Theater-, Musik- und Tanzaufführungen in Neubrandenburg und Neustrelitz seien insgesamt etwa 120 000 Besucher gekommen, hieß es. dpa/nd

Das Theater Neustrelitz hat mit seiner Festspieloperette im Schlossgarten von Neustrelitz die Besucherzahlen in der abgelaufenen Theatersaison noch einmal kräftig nach oben geschraubt. Es kamen rund 14 000 Besucher zu den 14 Vorstellungen der Berlin-Operette »Wie einst im Mai«. Auch beim Finale am Sonntag hätten die Festspielgäste die Melodien von Walter und Willi Kollo mit viel Applaus bedacht.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!