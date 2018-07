Für die erfolgreiche ZDF-Serie »Lotta« um die gleichnamige Ärztin wird in Kürze erneut in der Hauptstadt gedreht werden. Hauptdarstellerin Josephine Preuß wird wird dann bereits das siebte und achte Mal als Lotta Brinkhammer vor der Kamera stehen, es werden gleich zwei Folgen am Stück gedreht werden.

Die beliebten, abendfüllenden Fernsehfilme begleiten den Lebensweg der Protagonistin bereits seit 2010. Damals spielte Preuß noch die jugendliche Femme Fatale, welche nach der Schule ohne Ausbildung und Perspektive da steht, mittlerweile hat sich der Charakter zu einer Ärztin gemausert und soll in eine der beiden kommenden Episoden als Dozentin an eine Hochschule wechseln.

Preuß wurde 1986 in Potsdam geboren und machte ihre ersten Schritte am dort beheimateten Hans Otto Theater, von 2000 bis 2003 war sie Teil des fiktiven Internats in der Jugendserie Schloss Einstein. Später reiste sie in »Küss mich Genosse!« ins Jahr 1974 und eroberte als Alexandra Lütjens parallel zum legendären Sparwasser-Tor ihren persönlichen DDR-Liebling Frank.

Seit 2010 wirkt sie regelmäßig an der Seite von Bernhard Piesk und Frank Röth an der Lotta-Reihe mit. Gedreht wird in Berlin voraussichtlich bis Ende September 2018. Statisten werden leider keine mehr gesucht. dpa/nd