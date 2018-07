Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Für Sachsen erklärte der Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, Holm Retsch, zum Thema Hoteldiebstahl: »Was nicht niet- und nagelfest ist, wird mitgenommen.« Die Täter kämen aus allen sozialen Schichten. »So etwas machen selbst Gäste mit Doktorgrad.« Hoffnung, dass sich dieses Verhalten irgendwann ändern könnte, hat er nicht. Den Spitzenplatz auf der Liste der beliebtesten Gegenstände nehmen laut Retsch in Sachsen Kaffeelöffel ein. »Etwa 1000 bis 1500 Stück verschwinden in größeren Häusern jährlich.« Andere Gäste wieder putzen sich mit den Handtüchern die Schuhe. Wie groß der Schaden ist, der den Häusern durch die kleineren und größeren Diebstähle jährlich entsteht, konnte Retsch nicht sagen. Der Direktor der Dresdner Hotels Marriot und Best Western, Johannes Lohmeyer, hat indes festgestellt, dass Diebstähle bei Geschäftsreisenden weniger vorkommen. »Die bringen oft sogar ihr eigenes Duschgel mit.« dpa/nd