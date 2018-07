Frankfurt (Oder). Rund 25 000 Musikfans haben am Wochenende trotz eines Gewitters das Helene Beach Festival bei Frankfurt (Oder) gefeiert. Am Samstagabend war das nach Veranstalterangaben ausverkaufte Festivalgelände am Helenesee wegen eines drohenden Unwetters zwar geräumt, die Teilnehmer aber aufgefordert worden, in ihren Autos Schutz zu suchen. Wenig später ging das Spektakel dann in aufgefrischter Atmosphäre weiter. Die Veranstalter schrieben auf Facebook: »Wir öffnen das Festivalgelände wieder ab 22:45 und starten ab jetzt wieder mit den Künstlern. Kommt raus aus Euren Fahrzeugen und lasst uns weiter feiern.« Eröffnet worden war das Festival am Donnerstag. dpa/nd