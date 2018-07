Foto: Bingen. Blick auf den Rhein zwischen Bingen in Rheinland-Pfalz und dem hessischen Rüdesheim: Mit dem starken Absinken des Wasserstandes wurde in den letzten Wochen gerade am Mittelrhein mehrfach Kriegsmaterial freigelegt. Die Wasserschutzpolizei bat darum, beim Auffinden von Munition, Granaten oder ähnlich aussehenden Gegenständen, diese nicht anzufassen und die Polizei zu verständigen. Auch an anderen Flüssen in Deutschland besteht die Gefahr, dass etwa Blindgänger vom Wasser freigegeben werden. dpa/nd Foto: dpa/Frank Rumpenhorst