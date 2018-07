Was soll das sein

Teltow. Brandenburgs Landesbauernverband verlangt existenzsichernde Soforthilfen für die durch andauernde Hitze und extreme Trockenheit bedrohten Agrarbetriebe des Landes. Verbandpräsident Henrik Wendorff hat am Montag diese Forderung mit Blick auf den für diesen Dienstag angesetzten Gipfel von Bund und Ländern mit Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) erneuert. Da auch die Erzeugerpreise für Agrarprodukte derzeit auf einem sehr niedrigen Niveau seien, müssten die Hilfen möglichst schnell wirksam werden, heißt es in einer Mitteilung Wendorffs. Es sollte zudem möglich sein, die angebauten Zwischenfrüchte für die Futtermittelversorgung zu nutzen. Wendorff sprach sich für eine steuerfreie Risikoumlage aus, die es den Bauern erleichtere, in guten Jahren Rücklagen für schlechtere zu bilden. Im Durchschnitt sei bei Druschkulturen wie Gerste, Roggen, Weizen und Raps mit Ernteausfällen zwischen 30 und 50 Prozent zu rechnen. Vereinzelt gebe es auch Komplettverluste. Einbußen bei Grünland, Mais und Stroh führten zu Problemen bei der Versorgung des Viehs. dpa/nd