Eberswalde. Die Oder hat einen neuen Tiefstand erreicht. Die Werte liegen unter denen vom Sommer 2015, der als bisher trockenster für den Fluss galt. Darüber informierte am Montag Sebastian Dosch vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Eberswalde. Bei aktuellen Pegelständen von 1,60 Meter an der Messstelle Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) und 1,41 Meter in Frankfurt (Oder) könne der Grenzfluss quasi durchwatet werden. Wegen des Niedrigwassers befahre seit Wochen kein Schiff mehr den Fluss. dpa/nd