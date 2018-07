Dresden. Die Grünen wünschen sich mehr Geschwindigkeitskontrollen auf sächsischen Straßen. In den vergangenen neun Jahren habe sich die Zahl der Kontrollen mehr als halbiert, erklärte die Landtagsabgeordnete Katja Meier am Montag in Dresden. 2009 gab es demnach noch 22 202 entsprechende Kontrollen, 2017 nur noch 8717. »Das ist die Folge der massiven Stellenkürzungen der Staatsregierung bei der Verkehrspolizei«, betonte die Verkehrsexpertin ihrer Partei. Diese Entwicklung gefährde die Verkehrssicherheit und müsse gestoppt werden. Nicht angepasste Geschwindigkeiten seien nach wie vor eine der Hauptursachen für Unfälle im Straßenverkehr. Meier hatte die Zahlen per Kleiner Anfrage im Parlament erfahren. dpa/nd