Mainz. Mit Schuljahresbeginn können Kinder und Jugendliche an acht weiteren Schulen in Rheinland-Pfalz den ganzen Tag unterrichtet werden. Dabei handelt es sich um fünf Grundschulen sowie jeweils eine Förderschule, eine Realschule plus und ein Gymnasium, wie das Bildungsministerium mitteilte. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) würdigte die Ganztagsschulen als Beitrag für mehr Chancengleichheit. dpa/nd