Brigitte Theißl ist Redakteurin bei dem feministischen Magazin »an.schläge« aus Österreich, das in diesem Jahr sein 35-jähriges Jubiläum feiert. Vor wenigen Tagen erklärte die Redaktion, dass das Magazin nicht mehr vom Frauenministerium gefördert wird. Über die Auswirkungen der rechten Regierung in Österreich für feministische Medien sprach Theißl mit Niklas Franzen.

Feministische Themen sind durchaus im Mainstream angekommen - selbst in Frauenmagazinen. Oft wird aber sensationalistisch berichtet und eine wirklich fundierte feministische Berichterstattung von Kultur über Wirtschaftspolitik bis zu Umweltthemen liefern nur sehr wenige Medien. Und da sind wir zentral. Gleichzeitig sind wir eine Ausbildungsstätte für junge Journalistinnen und natürlich auch in gewisser Weise ein Sprachrohr für feministische Bewegungen. Wir verstehen uns daher auch als Bewegungsmedium.

Wir rufen noch mal dazu auf, uns zu unterstützen, damit Menschen, die uns mal vielleicht mal online gelesen haben, nun auch ein Abo abschließen. Wir versuchen, den Ausfall der Gelder zu kompensieren und werden mit dem Vereinsvorstand schauen, wo wir vielleicht noch irgendwo Sparpotenzial haben. Kurz: Es steht ein Krisenmanagement an.

Die FPÖ träumt schon lange davon, die Rundfunkgebühren abzuschaffen – das würde sich wohl desaströs auf den ORF auswirken, der in Österreich – wo es eine sehr hohe Medienkonzentration und einen übermächtigen Boulevard gibt – mit vielen qualitativ hochwertigen Sendungen in Radio und Fernsehen unverzichtbar ist.

Seit die Regierung angetreten ist, attackieren insbesondere FPÖ-PolitikerInnen immer wieder unliebsame JournalistInnen, die einfach gewissenhaft ihre Arbeit machen. So hat Vizekanzler H.-C. Strache beispielsweise den ORF-Journalisten Armin Wolf in einem vermeintlichen Satire-Posting Lügen vorgeworfen. Sebastian Kurz gibt hingegen kaum Interviews und inszeniert sich auf Kanzler-Festen und Wanderungen mit JournalistInnen. Medienpolitisch könnte noch einiges kommen.

Sie sehen also einen direkten Zusammenhang zwischen ihrer feministischen, linken Positionierung und der beendeten Förderung?

Wir sind ein explizit linkes feministisches Magazin und das stößt sich in jeder Hinsicht mit der Politik dieser Regierung. Wir sind aber nicht die Einzigen, die es getroffen hat. Viele feministische Projekte, die beispielsweise einen starken intersektionalen Fokus haben, sind bedroht.

Ja, das kann man natürlich so sehen. Man muss aber sagen, dass wir bisher in unserer Redaktionslinie keineswegs beeinflusst waren. Wir waren immer unabhängig, haben uns nie mit irgendeiner Kritik zurückgehalten und es hat keinerlei Interventionen von außen gegeben.

Glücklicherweise nicht, wir haben schon damit gerechnet und deswegen vorab eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, bei der wir viele neue Abonnent*innen gewinnen konnten. Wir müssen also nicht den Betrieb einstellen. Wir hoffen nun aber weiter auf Unterstützung durch Abos , weil wir sonst eventuell die Ausgaben reduzieren oder bei unseren Anstellungen zurückfahren müssen. Unsere Situation war immer schon prekär und wir sind langfristig nicht finanziell abgesichert.

an.schläge wird in Zukunft nicht mehr vom Frauenministerium gefördert. Bedeutet das das Aus für Sie?

